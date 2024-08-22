Ваш бойлер вот-вот сломается: 6 главных признаков приближения беды

Как понять, что бойлер нуждается в чистке?

Снижение производительности - один из первых признаков, что бойлер нуждается в чистке. Если количество горячей воды, которое он может обеспечить, уменьшилось, это может свидетельствовать о наличии осадка внутри бака.

- один из первых признаков, что бойлер нуждается в чистке. Если количество горячей воды, которое он может обеспечить, уменьшилось, это может свидетельствовать о наличии осадка внутри бака. Другим признаком является появление шумов : стуки, скрежет или жужжание могут указывать на наличие отложений или накипи.

: стуки, скрежет или жужжание могут указывать на наличие отложений или накипи. Если время нагревания воды увеличилось , это может быть следствием снижения теплообмена из-за осадка.

, это может быть следствием снижения теплообмена из-за осадка. Ухудшение качества горячей воды , в частности, появление неприятного запаха или изменения цвета, может свидетельствовать о наличии бактерий.

, в частности, появление неприятного запаха или изменения цвета, может свидетельствовать о наличии бактерий. Увеличение энергопотребления также является тревожным сигналом.

также является тревожным сигналом. Иногда внешний осмотр может обнаружить видимые признаки коррозии, осадка или накипи на стенках бака или трубопроводах.

Зачем нужно очищать бак и ТЭН?

Основная функция бойлера - постоянное обеспечение потребителей горячей водой с заданной температурой. Для этого внутри бака есть встроенный ТЭН, который включается и выключается по команде автоматики или термостата, поддерживая нужную температуру.

Водопроводная вода всегда содержит различные минеральные примеси, которые оседают на стенках бака и поверхности нагревательного элемента. Высокая температура способствует закреплению осадка на этих поверхностях, что создает благоприятные условия для развития различных микроорганизмов, включая опасные для здоровья.

Кроме того, на наружной оболочке нагревательного элемента образуется накипь, снижающая теплопередачу между ТЭНом и водой. Это увеличивает время нагрева воды, повышает потребление электроэнергии и приводит к перегреву спирали нагревательного элемента.

Если пренебрегать чисткой бойлера, это довольно быстро выведет из строя (фото: Freepik.com)

Как часто следует чистить бойлер?

Специалисты сервисных центров рекомендуют проводить данную процедуру хотя бы раз в год. Однако при слишком жесткой воде очистку бойлера придется производить чаще. Чистка бойлера не только обеспечивает его долговечность, но и снижает энергозатраты и уменьшает риск ломания.

Последствия нерегулярной чистки бойлера

Если бойлер не чистить регулярно, это может привести к серьезным проблемам.

Во-первых, происходит снижение эффективности из-за накопления накипи и осадка, что увеличивает энергозатраты и уменьшает теплоотдачу.

Во-вторых, длительное наличие осадка и коррозии может повредить стенки бака и трубопроводы, что может потребовать серьезного ремонта или даже замены бойлера. Ухудшение качества воды из-за неконтролируемого роста бактерий и микроорганизмов может привести к заболеваниям.

Регулярная чистка бойлера не только продлевает его срок службы, но и обеспечивает безопасную и качественную горячую воду для использования.

Уже через несколько месяцев середина бойлера выглядит примерно так (фото: nadomu.kiev.ua)

На что обратить внимание при обслуживании бойлера?

При уходе за бойлером важно не только удалять возможные загрязнения, но и заменять магниевый анод, установленный внутри устройства.

Анод - это расходный материал, принимающий на себя большую часть электрохимического воздействия среды. Накапливающиеся внутри загрязнения могут негативно влиять на общую работу устройства.

Анод постепенно изнашивается вместо бака, и когда он слишком загрязнен, вся грязь начинает оседать на баке. Заменить анод гораздо проще, чем тратить время и деньги на смену всего бака.