Ваш бойлер вот-вот сломается: 6 главных признаков приближения беды

Бойлер - это тот бытовой прибор, который выходит из строя гораздо быстрее других "коллег" по дому. А дело в том, что многие пренебрегают его регулярным обслуживанием, что и портит технику. Как узнать, что ваш бойлер уже вот-вот сломается?
РБК-Украина (проект Styler) разобралось в том, какие признаки свидетельствуют о проблемах с бойлером в ближайшем будущем.
Основная функция бойлера - постоянное обеспечение потребителей горячей водой с заданной температурой. Для этого внутри бака есть встроенный ТЭН, который включается и выключается по команде автоматики или термостата, поддерживая нужную температуру.
Водопроводная вода всегда содержит различные минеральные примеси, которые оседают на стенках бака и поверхности нагревательного элемента. Высокая температура способствует закреплению осадка на этих поверхностях, что создает благоприятные условия для развития различных микроорганизмов, включая опасные для здоровья.
Кроме того, на наружной оболочке нагревательного элемента образуется накипь, снижающая теплопередачу между ТЭНом и водой. Это увеличивает время нагрева воды, повышает потребление электроэнергии и приводит к перегреву спирали нагревательного элемента.
Специалисты сервисных центров рекомендуют проводить данную процедуру хотя бы раз в год. Однако при слишком жесткой воде очистку бойлера придется производить чаще. Чистка бойлера не только обеспечивает его долговечность, но и снижает энергозатраты и уменьшает риск ломания.
Если бойлер не чистить регулярно, это может привести к серьезным проблемам.
Во-первых, происходит снижение эффективности из-за накопления накипи и осадка, что увеличивает энергозатраты и уменьшает теплоотдачу.
Во-вторых, длительное наличие осадка и коррозии может повредить стенки бака и трубопроводы, что может потребовать серьезного ремонта или даже замены бойлера. Ухудшение качества воды из-за неконтролируемого роста бактерий и микроорганизмов может привести к заболеваниям.
Регулярная чистка бойлера не только продлевает его срок службы, но и обеспечивает безопасную и качественную горячую воду для использования.
При уходе за бойлером важно не только удалять возможные загрязнения, но и заменять магниевый анод, установленный внутри устройства.
Анод - это расходный материал, принимающий на себя большую часть электрохимического воздействия среды. Накапливающиеся внутри загрязнения могут негативно влиять на общую работу устройства.
Анод постепенно изнашивается вместо бака, и когда он слишком загрязнен, вся грязь начинает оседать на баке. Заменить анод гораздо проще, чем тратить время и деньги на смену всего бака.
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При написании материала были использованы источники: издания Forbes Home, Spruce, Better Homes and Gardens.