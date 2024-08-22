Ваш бойлер ось-ось зламається: 6 головних ознак наближення біди

Як зрозуміти, що бойлер потребує чищення?

Зниження продуктивності - одна з перших ознак, що бойлер потребує чищення. Якщо кількість гарячої води, яку він може забезпечити, зменшилася, це може свідчити про наявність осаду всередині бака.

- одна з перших ознак, що бойлер потребує чищення. Якщо кількість гарячої води, яку він може забезпечити, зменшилася, це може свідчити про наявність осаду всередині бака. Іншою ознакою є поява шумів : стуки, скрегіт або гудіння можуть вказувати на наявність відкладень або накипу.

: стуки, скрегіт або гудіння можуть вказувати на наявність відкладень або накипу. Якщо час нагрівання води збільшився , це може бути наслідком зниження теплообміну через осад.

, це може бути наслідком зниження теплообміну через осад. Погіршення якості гарячої води , зокрема поява неприємного запаху або зміни кольору, може свідчити про наявність бактерій.

, зокрема поява неприємного запаху або зміни кольору, може свідчити про наявність бактерій. Збільшення енергоспоживання також є тривожним сигналом.

також є тривожним сигналом. Іноді зовнішній огляд може виявити видимі ознаки корозії, осаду або накипу на стінках бака чи трубопроводах.

Навіщо потрібно очищати бак та ТЕН?

Основна функція бойлера - постійне забезпечення споживачів гарячою водою з заданою температурою. Для цього всередині бака є вбудований ТЕН, який вмикається та вимикається за командою автоматики або термостата, підтримуючи потрібну температуру.

Водопровідна вода завжди містить різні мінеральні домішки, які осідають на стінках бака та поверхні нагрівального елемента. Висока температура сприяє закріпленню осаду на цих поверхнях, що створює сприятливі умови для розвитку різних мікроорганізмів, включаючи небезпечні для здоров'я.

Крім того, на зовнішній оболонці нагрівального елемента утворюється накип, що знижує теплопередачу між ТЕНом та водою. Це збільшує час нагрівання води, підвищує споживання електроенергії та призводить до перегріву спіралі нагрівального елемента.

Якщо нехтувати чищенням бойлера, це його доволі швидко виведе з ладу (фото: Freepik.com)

Як часто слід чистити бойлер?

Фахівці сервісних центрів рекомендують проводити цю процедуру хоча б раз на рік. Проте при надто жорсткій воді очищення бойлера доведеться проводити частіше. Чистка бойлера не лише забезпечує його довговічність, але й знижує енерговитрати та зменшує ризик ламання.

Наслідки нерегулярного чищення бойлера

Якщо бойлер не чистити регулярно, це може призвести до серйозних проблем.

По-перше, зниження ефективності через накопичення накипу та осаду, що збільшує енерговитрати та зменшує тепловіддачу.

По-друге, тривала наявність осаду та корозії може пошкодити стінки бака та трубопроводи, що може вимагати серйозного ремонту або навіть заміни бойлера. Погіршення якості води через неконтрольоване зростання бактерій та мікроорганізмів може призвести до захворювань.

Регулярне чищення бойлера не тільки продовжує його термін служби, але й забезпечує безпечну та якісну гарячу воду для користування.

Вже через кілька місяців середина бойлера виглядає приблизно так (фото: nadomu.kiev.ua)

На що звернути увагу під час обслуговування бойлера?

При догляді за бойлером важливо не лише видаляти можливі забруднення, але й замінювати магнієвий анод, що встановлений усередині пристрою.

Анод - це витратний матеріал, який приймає на себе більшу частину електрохімічного впливу середовища. Забруднення, що накопичуються всередині, можуть негативно впливати на загальну роботу пристрою.

Анод поступово зношується замість бака, і коли він занадто забруднений, вся грязь починає осідати на баку. Замінити анод набагато простіше, ніж витрачати час і гроші на заміну всього бака.