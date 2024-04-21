Бойлер или газовая колонка: эксперты объяснили, что лучше устанавливать дома
Установка дома электрического бойлера или газовой колонки позволяет украинцам не зависеть от централизованной поставки теплой воды. Тем более что собственное нагревательное устройство помогает экономить на оплате коммунальных.
О том, что лучше устанавливать дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза".
Как определить, что лучше для вас
"Как электрический, так и газовый водонагреватель одинаково хорошо греет воду и имеет высокий КПД. Однако целесообразность использования того или иного устройства зависит от вашего жилья, потребления воды, состояния электросетей и газопровода. Прежде чем купить газовый нагреватель или бойлер, нужно определиться со следующими пунктами", - советуют в компании.
На что обратить внимание:
- заложенный бюджет на устройство. Электрические водонагреватели дешевле газовых
- установка нагревателя - для монтажа колонки необходимо провести дополнительный патрубок, чтобы подключить вход газа. А для электрического бойлера нужно провести отдельную однофазную розетку, поскольку питание прибора через удлинитель опасно
- удобство и производительность - газовая колонка нагревает воду в течение всего времени ее использования. Выработка бойлером горячей воды ограничена емкостью бака. Когда жидкость закончится, прибору понадобится несколько часов, чтобы нагреть новый объем
- безопасность и расход газа и электроэнергии - бойлер создает дополнительную нагрузку на электропроводку. Газовый нагреватель воды экономит энергоресурс, однако потребляет в среднем от 2,5 кубов газа в час работы
- размер прибора - колонки компактнее, а бойлер требует больше места для монтажа
- регулярное сервисное обслуживание техники. Колонку газовую нужно обследовать ежегодно и соблюдать нормы безопасности при эксплуатации, а в бойлере раз в 2-3 года нужно заменять магниевый анод. В некоторых моделях этот термин отличается и точный период замены указан в инструкции
Добавим, что Государственная служба статистики в 2019 году провела выборочное исследование в домохозяйствах и обнаружила, что владельцы водонагревателей тратят меньше денег на оплату коммунальных услуг.
Читайте также о том, готовят ли украинцам повышение тарифов на коммуналку.
Ранее мы писали о том, передавать ли данные счетчика, если не пользуетесь газом.