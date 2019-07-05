Бойко заявив, що ОПЗЖ позбавить українців від комунальних проблем і знизить тарифи

Фото: Юрій Бойко (прес-служба)

Бойко відвідав Дружківку

Партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) розірве "комунальну петлю", яку влада "накинула на шию" кожного українця. Таку заяву на Форумі миру, який відбувся в Дружківці, зробив співзасновник політсили Юрій Бойко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

У форумі взяли участь делегації з усіх міст Донецької області і регіональні лідери Донбасу – керівники промислових підприємств, депутати різних рівнів, представники бізнесу, громадськості, соціальної, освітньої та медичної сфери. Виступаючи перед присутніми, Юрій Бойко та Наталія Королевська розповіли про першочергові кроки "Команди миру" після виборів.

"Сьогодні кожного громадянина нашої країни найбільше турбують два питання – мир і тарифи. Ми презентували наш план по досягненню миру і реалізуємо його після виборів. Також ми провели переговори з Росією про укладення прямих поставок газу, що дозволить знизити його вартість мінімум на 25%. Ми розірвемо ту комунальну петлю, яку режим, що йде, затягнув на шиї кожного українця. Ми розуміємо важливість цього, ми знаємо, як це зробити, і ми це зробимо", – підкреслив Бойко.

Виступаючи на Форумі миру, Королевська зазначила, що "Команда миру" зробить все для якнайшвидшого припинення збройного конфлікту на сході країни.

"Нельсон Мандела сказав: воювати і руйнувати дуже легко. Справжні герої – це ті, хто встановлює мир і починає будувати. У нас є унікальний шанс повернути мир, повернути нашу країну, якою ми будемо пишатися, в якій жінки не будуть боятися народжувати дітей, адже саме діти – сенс нашого життя. І те, як ми використаємо цей шанс, залежить від нас з вами. Наша команда йде перемагати – перемагати бідність, непрофесіоналізм і неадекватність. І я впевнена, що з такою командою, перемога буде за нами. Вірю у вас! Вірю в нашу перемогу! Вірю в Донбас!", – заявила Королевська.