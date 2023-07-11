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В боях за Украину погиб призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко: что известно о Герое (фото)

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Украина, Вторник 11 июля 2023 12:57
В боях за Украину погиб призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко: что известно о Герое (фото) Денис Борейко погиб на войне против России (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В борьбе против России погиб украинский спортсмен, фехтовальщик Денис Борейко. Он был чемпионом Украины и призером чемпионата мира. Младшему лейтенанту было всего 34 года.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook.

Чем запомнился Герой

С начала полномасштабной войны Денис помогал ВСУ и территориальной обороне Днепра, откуда родом. В марте 2022 года он пошел добровольцем в силы обороны Украины.

За время службы получил звание младшего лейтенанта.

В спорте Денис Борейко стал мастером спорта международного класса по фехтованию, чемпионом Украины, призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Он также основал и стал первым тренером фехтовального клуба "Liberte" в Днепре.

Известно, что Денис Борейко погиб 3 июля. Его похороны пройдут 13 июля. Спортсмену и военному было 34 года.

"Это просто невозможно... Я не верю... Жизнь кончилась..." - написала на своей странице в Facebook жена Дениса.

В боях за Украину погиб призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко: что известно о Герое (фото)В боях за Украину погиб призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко: что известно о Герое (фото)В боях за Украину погиб призер чемпионата мира по фехтованию Денис Борейко: что известно о Герое (фото)

Фото: facebook.com/Anna Molookova

Напомним, что по состоянию на май 2023 года на войне против России погибли 293 спортсмена.

Ранее мы сообщали о гибели на войне киевского актера театра Филиппа Виннера.

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