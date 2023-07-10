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Заплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп Виннер

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Понедельник 10 июля 2023 12:53
Заплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп Виннер Актер Филипп Виннер погиб на фронте (фото: facebook.com/PhilipWinner189)
Автор: Василина Копытко

На фронте погиб украинский актер Филипп Виннер (Дедковский), вставший на защиту Родины в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. О смерти воина стало известно в день его рождения, 9 июля.

О гибели актера сообщили его друзья и коллеги в соцсетях.

Что известно о гибели Филиппа Виннера

"Сегодня у Филиппа день рождения. Мало исполниться 32. Но сегодня стало известно о его гибели. Филипп был актером, творцом и воином. Светлая память", - написал Максим Девизоров, актер сериала "Первые ласточки", который служит в ВСУ.

На гибель Филиппа также отреагировала актриса и режиссер Анна Хижняк.

"Сколько доброты и любви ты подарил. Сколько смеха. Я помню, когда ты сказал, что пойдешь защищать нашу страну. И как ты всегда старался держаться? Твоя мать воспитала настоящего мужчину. И я горжусь тобой. И люблю всем сердцем. Ты там навсегда. И в наших счастливых местах. Местах счастливых людей", - написала Анна.

Друзья и родные на странице актера оставляют комментарии со соболезнованием и воспоминаниями об Филиппе.

Заплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерЗаплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерЗаплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерЗаплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерЗаплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерФилипп ушел в армию в первые дни полномасштабной войны (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актер даже на фронте читал поэзию

Филипп вступил в ряды ВСУ в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Актер служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне. С декабря 2022 находился на "нули" на Донецком направлении.

До войны актер играл в киевском "Живом театре", был студентом киношколы Ukrainian Film School. Ранее работал в "Чесному театрі", был актер драматического театра в КНУКиМ, а также окончил курсы актерского мастерства в Университете имени И. К. Карпенко-Карого.

Заплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерЗаплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерЗаплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп ВиннерФилипп до войны был актером в столичном "Живом театре" (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актер периодически делился своими мыслями о войне и писал посты из передовой.

"Мы меняем реальность каждый день, после каждого нашего поступка... Что такое Судьба? Это знает Тарас Григорьевич Шевченко. Я это пытаюсь только понять. И сейчас, после прохождения жарких, безумно морозных, дождливых и недоспанных дней войны, после взгляда Смерти в мои глаза… я на 100% отдаю себе отчет и понимаю, чего я хочу в своей жизни. И какую цену я готов за это заплатить, какой путь пройти", - написал Филипп в мае.

Также на передовой актер записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов. Свое последнее видео актер записал в окопе в июне. На нем актер читает поэзию Василия Симоненко "Є у коханні будні і свята".

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