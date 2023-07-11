У боях за Україну загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко: що відомо про Героя (фото)

У боротьбі проти Росії загинув український спортсмен, фехтувальник Денис Борейко. Він був чемпіоном України та призером чемпіонату світу. Молодшому лейтенанту було всього 34 роки.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook .

Чим запам'ятався Герой

З початку повномасштабної війни Денис допомагав ЗСУ та територіальній обороні Дніпра, звідки родом. У березні 2022 року він пішов добровольцем до сил оборони України.

За час служби отримав звання молодшого лейтенанта.

У спорті Денис Борейко став майстром спорту міжнародного класу з фехтування, чемпіоном України, призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів. Він також заснував і став першим тренером фехтувального клубу "Liberte" в Дніпрі.

Відомо, Денис Борейко загинув 3 липня. Його поховання відбудеться 13 липня. Спортсмену та військовому було 34 роки.

"Це просто неможливо... Я не вірю... Життя скінчилося..." - написала на своїй сторінці у Facebook дружина Дениса.

Фото: facebook.com/Anna Molookova

Нагадаємо, що станом на травень 2023 року на війні проти Росії загинули 293 спортсмени.