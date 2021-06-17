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В Ботсвані виявили третій за величиною алмаз у світі (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Ботсвані, незалежній державі в ПАР, виявили алмаз вагою 1098,3 карата (219,6 грама). При цьому він вважається третім у світі за величиною каменем ювелірної якості коли-небудь здобутим.

Про цю гучну знахідку розповіла прес-служба уряду Ботсвани в Twitter.

"Це найбільший алмаз, добутий Debswana за більш ніж 50-річну історію роботи", - заявили в компанії.

Дорогоцінний камінь збираються продати, а вторговані гроші пустити на розвиток країни. Він має 73 мм в довжину, 52 мм в ширину і 27 мм в товщину.

В Ботсвані знайшли третій за величиною алмаз в світі (фото: twitter.com/BWGovernment)

Міністр корисних копалин Лефоко Моагі сказав, що знахідка каменю, який ще не отримав назви, не могла відбутися в найкращий час після того, як пандемія коронавірусу вдарила по продажах алмазів у 2020 році.

Найбільший алмаз Куллінан вагою 3106 каратів (621,2 грама) був знайдений в Південній Африці в 1905 році. За ним йде Lesedi La Rona вагою 1109 каратів (221,8 грама), який знайшли у 2015 році. Його продали за рекордні 53 мільйони доларів.

Зазначимо, що компанія Debswana належить місцевому уряду і найбільшій у світі алмазодобувній компанії De Beers. Уряд Ботсвани отримує до 80% доходу від продажів Debswana у вигляді дивідендів, роялті та податків.

Нагадаємо, в Україні виростили алмаз, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Ми також писали про те, що під Луганськом на розкопках скіфського кургану знайшли вівтар для жертвоприношень.

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