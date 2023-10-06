Разная обувь и трендовый бант: Сара Джессика Паркер поразила новым образом

Вчера Сара Джессика Паркер посетила осенний гала-концерт New York City Ballet 2023 в четверг вместе со своим мужем, коллегой-актером Мэттью Бродериком и выбрала для этого интересный наряд.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой именно наряд выбрала Сара Джессика Паркер и чем она удивила публику.

Сара Джессика Паркер появилась на публике в разноцветных туфлях и с бантом

Паркер своим новым образом напоминала балерину в стильном черном платье с открытыми плечами от бренда Carolina Herrera, а также в разноцветных босоножках от Dish из собственной коллекции SJP. Именно босоножки разных цветов стали основной изюминкой образа Паркера.

Они стоят 450 долларов, но впечатляют с первого взгляда, ведь обувь разного цвета выглядит необычно. Один босоножек актрисы был черным, а другой был лиловым. Однако оба босоножка на шпильке имели сверху пряжку в форме ромба.

Сара Джессика Паркер удивила новым образом (фото: Getty images)

Еще одной изюминкой образа Сары Джессики Паркер стал огромный черный бант, который женщина надела на голову и им же зафиксировала свою прическу.

Кстати, именно бант является довольно популярным трендом 2023 года, в разных размерах, цветах и вариациях.

Сара Джессика Паркер удивила новым образом (фото: Getty images)

Следует сказать, что образ Сары очень гармонично выглядел с луком ее мужа. 61-летний Бродерик в отличие от жены, выбрал для мероприятия классический стиль, состоявший из черного жакета с классическими брюками и туфлями в тон. А также мужчина был в белой рубашке и с черной бабочкой.

В общем, такой интересный образ Сары Джессики Паркер не удивляет, ведь в сериалах, которые сдклали из нее звезду - "Секс в большом городе" и его продолжении "И просто так", актриса всегда была одета в очень нестандартные образы, подчеркивающие ее индивидуальность.

Сара Джессика Паркер удивила новым образом (фото: Getty images)

В жизни самой актрисы так же и происходит, ведь она выбирает не менее оригинальные наряды для разных светских мероприятий и для будничной жизни.