Борця, який кидав виклик Усику, звільнили з Олімпійського коледжу

Богдан Грицай та Дмитро Несвятипаска, українські борці вільного стилю, були незаконно звільнені з посад викладачів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

В наказі на звільнення, який Несвятипаска показав у Facebook, зазначено, що його позбавили посади за прогули без поважної на те причини.



"Сьогодні мене і Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли по шляху сваволі. Звільнили по сфабрикованих актах... Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт і освіту. На жаль, реванш таки відбувся", - написав спортсмен у соцмережах.

Фото: facebook.com/nesviatypaskadmytro

Зазначимо, що борець Богдан Грицай прославився тим, що викликав Олександра Усика на бій без правил. Спортсмен опублікував свій виклик після погроз Усика розправитися з "диванним експертом", що критикував його.

"Олександр, подивився твій останній відосик, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? - написав Грицай і додав. - Якщо спортсмени бійцівських видів спорту будуть застосовувати свої навички проти прав свободи людини, то бандитизм кінця СРСР буде здаватися справедливістю і правопорядком".

Грицай назвав себе тим самим "диванним експертом", який жартує над його "ватяними" відео, малограмотними коментарями, дитячими віршиками і російським сценарієм, який він хоче просунути.

Усик виклик на бій так і не прийняв.

Раніше ми писали, що хокеїсти влаштували жорстку бійку під час чемпіонату України.