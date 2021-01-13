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Борца, который бросал вызов Усику, уволили из Олимпийского колледжа

Автор: Светлана Мащенко

Богдан Грицай и Дмитрий Несвятипаска, украинские борцы вольного стиля, были незаконно уволены с должностей преподавателей Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

В приказе на увольнение, который Несвятипаска показал в Facebook, указано, что должности его лишили за прогулы без уважительной на то причины.

"Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили с Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли по пути произвола. Уволили по сфабрикованным актам... Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш таки состоялся", - написал спортсмен в соцсетях.

Фото: facebook.com/nesviatypaskadmytro

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Отметим, что борец Богдан Грицай прославился тем, что вызвал Александра Усика на бой без правил. Спортсмен опубликовал свой вызов после угроз Усика расправиться с "диванным экспертом", критиковавшим его.

"Александр, посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? - написал Грицай и добавил. - Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком".

Грицай назвал себя тем самым "диванным экспертом", который стебется над его "ватными" видео, малограмотными комментариями, детскими стишками и русским сценарием, который он хочет продвинуть.

Усик вызов на бой так и не принял.

Ранее мы писали, что хоккеисты устроили жесткую драку во время чемпионата Украины.

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