Борщ чи щі: яке блюдо корисніше і чому

Борщ (ілюстративне фото: pixabay.com)

Борщ виявився корисніше, ніж щі

Всього в мережі існує більше тисячі рецептів борщу. Кожен з них включає або виключає зі свого складу якийсь інгредієнт. Проте вчені досліджували тенденції та склали "портрет" кожного блюда на підставі найпопулярніших складових. Саме на підставі складу дослідники прийшли до висновку, що борщ включає більшу кількість корисних овочів, що робить його більш поживним.

Класичні щі включають м'ясо, квашену капусту, моркву, цибулю, томатну пасту, картоплю, зелень, часник, рослинну олію, сіль і перець. Борщ крім всіх перерахованих вище інгредієнтів (тільки капуста свіжа), включає солодкий перець, буряк і свіжі помідори.

Буряк корисний для профілактики авітамінозу і цинги, оскільки в ньому висока концентрація аскорбінової кислоти і каротину, особливо в бадиллі. Буряк благотворно впливає на серцево-судинну систему, допомагає знижувати артеріальний тиск завдяки магнію.

Солодкий перець за вмістом вітаміну С поступається тільки шипшині та чорній смородині, а серед овочів – він абсолютний чемпіон. До того ж в перці є досить рідкісний вітамін Р, який допомагає засвоєнню аскорбінки та робить перець незамінним помічником нашого серця і судин. Вітамін Р робить стінки судин більш еластичними, а вітамін С "чистить" їх від холестеринових бляшок. Завдяки цьому поєднанню, регулярне поїдання перцю здатне знизити ризик інсульту на 46%!

Помідори багаті вітаміном С, калієм, фолатами і вітаміном К. Однак найбільше томати цінні тим, що вони є основним джерелом потужного антиоксиданту лікопіну, що знижує ризик серцевих захворювань і раку.

При цьому дослідники зазначають, що квашена капуста, що входить до складу класичних щів, містить безліч бактерій і клітковини, які можуть викликати утворення газів і подразнювати слизову оболонку органів травлення. Тому вона протипоказана людям з гастритом, виразкою та іншими захворюваннями, при яких кислотність травних соків надмірно підвищується.

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