Борщ или щи: какое блюдо полезнее и почему

Борщ (иллюстративное фото: pixabay.com)

Борщ оказался полезнее, чем щи

Всего в сети существует более тысячи рецептов борща и щей. Каждый из них включает или исключает из своего состава какой-то ингредиент. Однако ученые исследовали тенденции и составили "портрет" каждого блюда на основании самых популярных составляющих. Именно на основании состава исследователи пришли к выводу, что борщ включает большее количество полезных овощей, что делает его более питательным.

Классические щи включают мясо, квашеную капусту, морковь, лук, томатную пасту, картофель, зелень, чеснок, масло растительное, соль и перец. Борщ помимо всех вышеперечисленных ингредиентов (только капуста свежая), включает сладкий перец, свеклу и свежие помидоры.

Буряк полезен для профилактики авитаминоза и цинги, так как в нем высокая концентрация аскорбиновой кислоты и каротина, особенно в ботве. Свекла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снижать артериальное давление благодаря магнию.

Сладкий перец по содержанию витамина С уступает только шиповнику и черной смородине, а среди овощей – он абсолютный чемпион. К тому же в перце есть довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбинки и делает перец незаменимым помощником нашего сердца и сосудов. Витамин Р делает стенки сосудов более эластичными, а витамин С "чистит" их от холестериновых бляшек. Благодаря этому сочетанию, регулярное поедание перца способно снизить риск инсульта на 46%!

Помидоры богаты витамином С, калием, фолатами и витамином К. Однако больше всего томаты ценны тем, что они являются основным источником мощного антиоксиданта ликопина, который снижает риск сердечных заболеваний и рака.

При этом исследователи отмечают, что квашеная капуста, входящая в состав классических щей, содержит множество бактерий и клетчатки, которые могут вызывать образование газов и раздражать слизистую органов пищеварения. Поэтому она противопоказана людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, при которых кислотность пищеварительных соков излишне повышается.

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