В Украине упала в цене гречка: сколько она сейчас стоит

В Украине за последний год рекордно подешевела гречка после ее такого же подорожания, которое тогда многих шокировало. Крупные украинские супермаркеты показали, сколько сейчас стоит крупа в рознице.

Гречка упала в цене

Так, за месяц крупа упала в цене почти на 10 гривен. Средняя цена гречки в супермаркетах в прошлом месяце составила 69,40 грн/кг. В середине февраля она упала до 59,73 грн/кг.

Дешевле всего гречка продается в магазинах торговой сети Ашан - по 56,40 грн/кг. Даже в демократичном АТБ крупа немного дороже - 59,40 грн/кг. В "Метро" она доступна по 59,90 грн/кг. В Varus продукте продают по 62,90 грн.

Сколько сейчас стоит гречка?

Напомним, что гречка в Украине дешевеет шестой месяц подряд.

Летом 2022 года цены на нее били рекорды и в некоторых магазинах превышали 100 грн/кг. Однако ажиотаж вскоре уменьшился и с осени стоимость самой популярной крупы начала снижаться до:

87,94 грн – в сентябре;

80,78 грн – в октябре;

76,99 грн – в ноябре;

73,85 грн – в декабре;

69,4 грн – в январе;

64,23 грн – в феврале (данные на 1-е число, позже гречка снова подешевела).