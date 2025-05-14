Топ-6 соусов для пасты, которые не навредят здоровью: их должен попробовать каждый

Итальянская паста может быть не только вкусной, но и полезной - при условии правильного выбора соуса. Диетолог назвал варианты соусов к пасте, которые не только обогащают вкус блюда, но и приносят пользу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Какие соусы вредны

Диетолог и нутрициолог Дани Домингес рассказал, что полезный соус для пасты содержит меньше добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров. Лучшие варианты также будут с низким содержанием вредных ингредиентов, таких как добавки и консерванты, которые не все умеют распознать.

Добавленный сахар может способствовать развитию хронических заболеваний, в то время как большинство пищевых добавок, хотя технически считаются безопасными для потребления, не имеют долгосрочных доказательств, необходимых для полного понимания их влияния на здоровье.

Высокое потребление натрия (с добавлением соли или ингредиентов, таких как сыр) также связывают с повышенным кровяным давлением и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Лучше всего ограничить потребление таких продуктов, поскольку исследования показывают, что уменьшение потребления насыщенных жиров снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Насыщенные жиры в соусе для пасты часто содержатся в цельножирных молочных продуктах, таких как сливки, смесь сливок, цельное молоко, масло и сыр.

Ищите соусы для пасты без добавления сахара, с менее чем 400 миллиграммами натрия и менее чем тремя граммами насыщенных жиров на порцию. Также ищите варианты с минимальным количеством загадочных ингредиентов.

Когда дело доходит до соуса для пасты, часто самый полезный выбор - это самый простой. Стоит искать в составе простые ингредиенты, такие как помидоры, чеснок и травы.

Самые полезные разновидности соуса для пасты

Соус маринара

Классический соус маринара всегда хорошо иметь в кладовой. Этот популярный соус не только универсален на кухне, но и имеет много преимуществ в плане питания.

Соусы на томатной основе, такие как маринара, как правило, содержат меньше насыщенных жиров, чем соусы на сливочной основе, и обеспечивают полезные питательные вещества, включая антиоксиданты, такие как ликопен и витамин С.

Соус песто

Песто имеет много вкуса и изготавливается из питательных ингредиентов, таких как оливковое масло, орехи и свежий базилик.

Оливковое масло в соусе - это источник полезных мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца. Тогда как кедровые орехи содержат белки, магний, цинк и витамин Е.

Чеснок - укрепляет иммунитет и обладает антибактериальными свойствами, а пармезан богат кальцием и белком.

Соус Аррабиата

Если вы любите более "острые" макароны, то аррабиата - это вкусный и полезный вариант. Такой соус добавляет вкуса без использования тяжелых ингредиентов, что делает его отличным дополнением.

Этот соус на томатной основе настоянный на молотом красном перце для его фирменной остроты, а также обладает противовоспалительными свойствами благодаря капсаицину.

Соус Альфредо на растительной основе

Соус Альфредо на растительной основе - это вариант классического соуса без использования молочных продуктов. Он может быть приготовлен из растительного молока, тофу, растительных сливок или масляной основы, такой как масло или ореховое масло, и других ингредиентов, чтобы создать кремовую, вкусную основу для пасты.

Альфредо - это классический соус для пасты, но традиционные версии часто имеют высокое содержание сливок и насыщенных жиров. К счастью, в последние годы на рынке появился ряд не менее вкусных растительных альтернатив с низким содержанием насыщенных жиров.

Овощные соусы

Эти соусы часто содержат такие овощи, как морковь, кабачки и болгарский перец, что идеально подходит для детей.

Соусы с высоким содержанием овощей добавляют клетчатку, витамины и минералы, что делает их отличным способом повысить питательность блюда из пасты.

Томатно-базиликовый соус

Томатно-базиликовый соус имеет много полезных свойств, благодаря сочетанию двух главных ингредиентов - помидоров и базилика.

Ликопин из помидоров - мощный антиоксидант, который помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Базилик содержит эфирные масла (эвгенол, линалоол), которые обладают противовоспалительными свойствами.

К тому же базилик способствует выделению желудочного сока, что улучшает пищеварение. Помидоры содержат витамины A, C, E, укрепляющие иммунитет.