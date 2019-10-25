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Хамство вищого ґатунку: Бородянський відповів на образу Коломойського

STYLERЖиття    25.10.2019 - 11:22
Хамство вищого ґатунку: Бородянський відповів на образу Коломойського
Бородянський відповів Коломойському на образи (Фото: колаж РБК-Україна)

Міністр культури пояснив, чому вибачився перед Гонтаревою

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський відреагував на образи на свою адресу з боку олігарха Ігоря Коломойського, який назвав чиновника "покидьком".

Нагадаємо, що різке висловлювання прозвучало 21 жовтня, коли бізнесмен і екс-голова Дніпропетровської ОДА коментував гучний скандал із "Кварталом 95" і хором Верьовки, які заспівали пісню про згорілий будинок колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Тоді Коломойський, крім Бородянського, також обізвав міністра економіки Тимофія Милованова "дебілом".

Хамство вищого ґатунку: Бородянський відповів на образу Коломойського

Ігор Коломойський (фото: УНІАН)

Обидва чиновника розкритикували номер "квартальщиків", а Бородянський визнав, що йому соромно за Національний заслужений академічний народний хор України ім. Верьовки і також вибачився перед Гонтаревою.

Після цього Коломойський в інтерв'ю виданню "Настоящее Время" закликав його вибачитися перед "усіма потерпілими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок".

Бородянський, в свою чергу, розцінив слова олігарха як "хамство вищого ґатунку". Про це він сказав в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю", передає Радіо "Свобода".

Хамство вищого ґатунку: Бородянський відповів на образу Коломойського

Володимир Бородянський (Фото: facebook.com/noblesfortune)

"Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди", - сказав глава Мінкульту і додав, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".

Пояснюючи свої вибачення перед Гонтаревою чиновник зазначив, що приніс їх "з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або неприпустимим".

"Те, що сталося, на мій погляд, я вважаю неприпустимим. Воно не є смертельним, воно є неприпустимим", - додав Бородянський.

Інтерв'ю Коломойського виданню "Настоящее Время" (Відео: YouTube / Настоящее Время)

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Новини України скандалІгор КоломойскийКвартал 95Володимир Бородянський
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