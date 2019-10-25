Хамство высшего сорта: Бородянский ответил на оскорбление Коломойского

Бородянский ответил Коломойскому на оскорбления (Фото: коллаж РБК-Украина)

Министр культуры объяснил, почему извинился перед Гонтаревой

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отреагировал на оскорбление в свой адрес со стороны олигарха Игоря Коломойского, который назвал чиновника "подонком".

Напомним, что резкое высказывание прозвучало 21 октября, когда бизнесмен и экс-глава Днепропетровской ОГА комментировал громкий скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки, которые спели песню о сгоревшем доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Тогда Коломойский, кроме Бородянского, также обозвал министра экономики Тимофея Милованова "дебилом".

Игорь Коломойский (фото: УНИАН)

Оба чиновника раскритиковали номер "квартальщиков", а Бородянский признал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки и также извинился перед Гонтаревой.

После этого Коломойский в интервью изданию "Настоящее Время" призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок".

Бородянский, в свою очередь, расценил слова олигарха как "хамство высшего сорта". Об этом он сказал в эфире программы "Субботнее интервью", передает Радио "Свобода".

Владимир Бородянский (Фото: facebook.com/noblesfortune)

"Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал глава Минкульта и добавил, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека".

Объясняя свои извинения перед Гонтаревой чиновник отметил, что принес их "с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым".

"То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым", - добавил Бородянский.

Интервью Коломойского изданию "Настоящее Время" (Видео: YouTube / Настоящее Время)