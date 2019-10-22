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Милованов відповів на образу Коломойського: так, я дебіл

STYLERПерсони    22.10.2019 - 12:04
Милованов відповів на образу Коломойського: так, я дебіл
Милованов відповів Коломойському на образу (колаж: РБК-Україна)

Міністр економіки відреагував на слова Коломойського, які стали наслідком скандалу з "Кварталом 95" і Гонтаревою

Тимофій Милованов, міністр економіки України, відреагував на образу олігарха Ігоря Коломойського, який назвав чиновника "дебілом".

Нагадаємо, гостре висловлювання екс-голови Дніпропетровської ОДА стало наслідком гучного скандалу з "Кварталом 95", що заспівав пісню про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це міністр економіки висловився під час брифінгу в понеділок, 21 жовтня.

"Дивіться, я цього не приховую, що я дебіл... Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення - скандал вичерпано, тому що висловилися всі", - сказав Милованов, передає ТСН.

Милованов відповів Коломойському на образу (відео: YouTube/ТСН)

Варто нагадати, що Милованов висловився на тему скандальної пісні про Гонтареву. Міністр висловив думку, що жарти "кварталівців" можуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. І це може негативно вплинути на економіку України.

Коломойський сказав, що після таких висновків Милованов повинен негайно піти у відставку.

"Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл", - сказав Коломойський.

Крім того, олігарх назвав міністра культури Володимира Бородянського, який вибачився перед Валерією Гонтаревою, покидьком.

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Новини України Ігор КоломойскийКвартал 95
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