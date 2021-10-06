В аеропорту "Бориспіль" зняли одне важливе обмеження карантину: тепер можна це робити
Фото: в аеропорту "Бориспіль" тепер можна курити (facebook.com/airportboryspil)
В аеропорту "Бориспіль" зняли одне з карантинних обмежень - заборону куріння в спеціальних кімнатах. Раніше люди скаржилися, що кімнати для куріння були закриті.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Раніше через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Під забороною були навіть електронні сигарети.
Курці дуже обурювалися з приводу цього правила і говорили, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан такі жорсткі заходи не приймалися.
Зараз, як повідомили виданню в прес-службі аеропорту "Бориспіль", всі кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть ними скористатися.
Де дозволено курити в аеропорту:
- Естакада, вхід в термінал D. Облаштовані місця для куріння на естакаді з обох сторін терміналу.
- Привокзальна площа - місце зустрічі пасажирів, які прилетіли. З обох сторін терміналу обладнані місця для куріння.
- Літня тераса бізнес-залу для пасажирів рейсів міжнародного напрямку (термінал D, четвертий поверх).
- Кімнати для куріння, які розташовані в режимній зоні.
Як ми раніше писали, у столичному аеропорту "Бориспіль" закривається пункт вакцинації від коронавірусу.