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Ховав наркотики в коробці з цукерками: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 20:29
Ховав наркотики в коробці з цукерками: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії з наркотиками (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські правоохоронці виявили в аеропорту "Бориспіль" громадянина Латвії, який перевозив наркотики. В ході огляду у нього в коробці з цукерками виявили близько 0,5 кілограма кокаїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що наркокур'єра вдалося виявити завдяки завчасно отриманій інформації. Як було встановлено, громадянин Латвії перевозив наркотики в ручній поклажі - в коробці з цукерками.

В ході огляду у нього виявили близько 0,5 кілограма кокаїну. Орієнтовна вартість такої партії наркотику на чорному ринку становить 2 млн гривень.

Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії з наркотиками (dpsu.gov.ua)

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