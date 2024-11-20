Борис Джонсон поддержал Украину в футболке "Битва за свет"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Украину на 1001 день войны за свободу и независимость, надев футболку "Битва за свет" в поддержку украинских энергетиков, сил ПВО и спасателей, ведущих борьбу против энергетического террора РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Twitter Бори Джонсона.

"1001 день войны основная борьба остается неизменной. Это борьба между великими украинскими идеалами свободы, демократии и независимости с одной стороны и жестокой и преступной агрессией путина с другой. С гордостью ношу эту футболку киевского дизайна. Слава Украине", - написал Джонсон в своем Х .

Лимитированная коллекция одежды "Битва за свет" разработана украинским брендом DAMIRLI в поддержку энергетиков, сил ПВО и спасателей ГСЧС, которые защищают и восстанавливают энергетическую инфраструктуру и возвращают людям свет после обстрелов.

Все средства от продажи коллекции направляются в поддержку фонда "Повернись живим".

Напомним, инициатива "Битва за свет" была запущена в 2024 году и привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы через российские ракетные атаки, а также привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.