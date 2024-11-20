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Борис Джонсон підтримав Україну в футболці "Битва за світло"

Середа 20 листопада 2024 14:15
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Борис Джонсон підтримав Україну в футболці "Битва за світло" Фото: Борис Джонсон підтримав Україну в футболці "Битва за світло" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав Україну на 1001 день війни за свободу і незалежність, одягнувши футболку "Битва за світло" в підтримку українських енергетиків, сил ППО та рятувальників, які ведуть боротьбу проти енергетичного терору РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Twitter Бориа Джонсона.

"1001 день війни основна боротьба залишається незмінною. Це боротьба між великими українськими ідеалами свободи, демократії та незалежності з одного боку та жорстокою та злочинною агресією путіна з іншого. З гордістю ношу цю футболку київського дизайну. Слава Україні", - написав Джонсон в своєму Х.

Лімітована колекція одягу "Битва за світло" розроблена українським брендом DAMIRLI на підтримку енергетиків, сил ППО та рятувальників ДСНС, які захищать та відновлюють енергетичну інфраструктуру та повертають людям світло після обстрілів.

Всі кошти від продажу колекції спрямовуються на підтримку фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, ініціатива "Битва за світло" була запущена в 2024 році та має на меті привернути увагу світу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, а також залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

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Електроенергія Борис Джонсон
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