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Велике хрещення під Рівним: біля річки зібралися сотні людей

Рівне, Неділя 02 серпня 2020 19:53
Велике хрещення під Рівним: біля річки зібралися сотні людей
Хрещення під Рівним зібрало сотні людей біля річки (фото: facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Styler

У Рівненській області на хрещення зібралося багато людей

Недалеко від міста Сарни на березі річки Случ в неділю, 2 серпня, зібралися на хрещення парафіяни Церкви християн віри євангельської України. Рятувальники забезпечували чергування під час цього масового заходу.

І хоча організатори запевняли рятувальників, що учасниками будуть двісті вірянин, насправді туди прибули понад п'ятсот осіб. Про це повідомляє ДСНС Рівненській області на своїй сторінці у Facebook.

Велике хрещення під Рівним: біля річки зібралися сотні людейВелике хрещення під Рівним: біля річки зібралися сотні людей

Хрещення під Рівним зібрало сотні людей біля річки (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Варто зазначити, що попри те, що в Україні карантин все ще триває, і в країні все ще велика кількість нових хворих, всі учасники заходу знаходилися без масок. Більш того ніхто з них не дотримався безпечної соціальної дистанції в півтора метра.

Велике хрещення під Рівним: біля річки зібралися сотні людейВелике хрещення під Рівним: біля річки зібралися сотні людей

Хрещення під Рівним зібрало сотні людей біля річки (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Нагадаємо, що в Києво-Печерській Лаврі Українська православна церква Московського патріархату провела хресний хід. При цьому натовп людей також в цей день був без масок і не дотримувався ніякої безпечної соціальної дистанції. Користувачі були обурені безвідповідальною поведінкою людей.

Раніше повідомлялося про те, що українці в Туреччині масово ігнорують карантин. Ніхто з них не носить масок і не дотримується соціальної дистанції. Фотографії відпочивальників опублікувала українка на своїй сторінці у Facebook.

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