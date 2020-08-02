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Большое крещение под Ровно: возле реки собрались сотни человек без масок

Ровно, Воскресенье 02 августа 2020 19:53
Большое крещение под Ровно: возле реки собрались сотни человек без масок
Крещение под Ровно собрало сотни человек возле реки (фото: facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Styler

В Ровенской области на крещение собралось много людей без масок

Недалеко от города Сарны Ровенской области на берегу реки Случь в воскресенье, 2 августа, собрались на крещение прихожане Церкви христиан веры евангельской Украины. Спасатели обеспечивали дежурство во время этого массового мероприятия.

И хотя организаторы уверяли спасателей, что участниками будут двести верующих, на самом деле туда прибыли более пятисот человек. Об этом сообщает ГСЧС Ровенской области на своей странице в Facebook.

Большое крещение под Ровно: возле реки собрались сотни человек без масокБольшое крещение под Ровно: возле реки собрались сотни человек без масок

Крещение под Ровно собрало сотни человек возле реки (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Стоит отметить, что несмотря на то, что в Украине карантин все еще продолжается, и в стране все еще больше количество новых заболевших, все участники мероприятия находились без масок. Более того никто из них не придерживался безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Большое крещение под Ровно: возле реки собрались сотни человек без масокБольшое крещение под Ровно: возле реки собрались сотни человек без масок

Крещение под Ровно собрало сотни человек возле реки (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Напомним, что в Киево-Печерской Лавре Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход. При этом толпа людей также в этот день была без масок и не соблюдала никакой безопасной социальной дистанции. Пользователи были возмущены безответственным поведением людей.

Ранее сообщалось о том, что украинцы в Турции массово игнорируют карантин. Никто из них не носит масок и не придерживается социальной дистанции. Фотографии отдыхающих опубликовала украинка на своей странице в Facebook.

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