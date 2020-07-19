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Українці в Туреччині масово ігнорують карантин: фото з готелю

Неділя 19 липня 2020 18:45
Українці в Туреччині масово ігнорують карантин: фото з готелю
Українці в Туреччині не дотримуються карантину (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Українські туристи не дотримуються карантинних обмежень

Українці в Туреччині ігнорують карантинні обмеження. В готелі ніхто не носить захисні маски. Крім того, не дотримується соціальна дистанція в півтора метра.

Українка, яка відпочивала в Туреччині, зазначила, що наші громадяни поводяться так ніби в світі нічого не сталося, і ніякого карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу немає. Фото, які наочно це показують, вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Українці в Туреччині масово ігнорують карантин: фото з готелю

Українці в Туреччині не дотримуються карантину (фото: facebook.com/vira.stoiatska)

При цьому жінка підкреслила, що в даному готелі проживають майже одні українці, і є ще трохи поляків, тому на росіян вже не звалиш.

Українці в Туреччині масово ігнорують карантин: фото з готелю

Українці в Туреччині не дотримуються карантин (фото: facebook.com/vira.stoiatska)

"Нагадаю: в готелі майже одні українці, трохи поляків... Забудьте про соціальне дистанціювання", - написала українка.

Нагадаємо, українці почали масово ігнорувати карантинні обмеження. В Одесі на вулицях і літніх майданчиках ресторанів дуже багато людей. При цьому всі вони без масок, не дотримуються соціальної дистанції.

Також без масок людей навіть пускають в магазини. Туристи кажуть, що в коронавірус не вірять, або ж просто його не бояться. Тут також працюють ресторани і нічні клуби.

Раніше у Харкові сталася масова бійка в метро через маски. Конфлікт стався через те, що чоловік відмовився надіти маску.

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