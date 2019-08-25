Великі температурні коливання: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 26 серпня буде спекотною, але при цьому в нічний час стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів тепла. Як повідомляється в прогнозі, у західних регіонах можуть випасти опади. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентра.

Як йдеться в оновленому прогнозі, над Україною нависне хмарна погода. При цьому сонце буде підпікати майже у всіх регіонах протягом всього дня. Стовпчики термометрів у денний час доби будуть перебувати на рівні +25... +30 градусів. При цьому в приморських регіонах, а також у Закарпатській області - +30... +32 градуси тепла.

Погода в Україні 26 серпня - синоптики повідомили про різкі зміни температури (ілюстративне фото: pixabay.com)

У нічний час ситуація кардинально зміниться: рівень тепла опуститься до +13... +18 градусів у середньому по країні. У північних регіонах очікується зниження до +11 градусів. При цьому на Півдні України вночі буде тепліше – до +17... +20 градусів.

Вітер протягом дня несильним – 5-10 м/с. Протягом усього дня небо буде хмарним зі змінними проясненнями. Дощ очікується лише в Закарпатській області.

Погода в Україні 26 серпня - синоптики повідомили про різкі зміни температури (скріншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: наші предки в цей день прибирались у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не прищепилися осінні гнилі. Спостерігали у цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

Нагадаємо, що антициклон принесе в Україну суху і сонячну погоду.