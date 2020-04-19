Великі проблеми: Усик відверто висловився про президентство Зеленського

Олександр Усик вважає, що у президента України Володимира Зеленського серйозні проблеми з його командою. Про це український боксер розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Спортсмен зазначив, що главі держави дуже важко, оскільки він один, і у нього немає команди.

"Я його не захищаю, але у нього немає професійної команди, яка буде робити те, що потрібно для країни. Щоб наша країна, як квітка розквітала. У нас є дуже багато ресурсів, всього-всього-всього. Але немає команди", - заявив Усик.

За його словами, в уряді всі хочуть заробити, або вкрасти. При цьому Зеленський не може нічого зробити один.

"Навіть якщо він, може бути і хоче зробити, хтось інший скаже: "Хлопчисько, ти там сидиш і сиди, а у мене свої справи", - сказав боксер.

Олександр Усик розповів про Зеленском (відео: YouTube)

Він також розповів про те, що не стежить за тим, що говорить президент, і як він веде свої справи, але одне видно, що у нього великі проблеми. При цьому Усику його не шкода, оскільки жалість – це гріх, так і Зеленський знав куди йде.

Спортсмен заявив, що більше всього він переживає за українців, які втратили роботу, і зараз у них немає грошей і їжі.

Нагадаємо, що Олександр Усик розповів, чим він займається під час карантину з-за коронавіруса. Він також підкреслив, що на його тренуваннях дана ситуація ніяк не позначається.

Раніше Усик різко висловився про коронавирусе. Він заявив, що є проблеми серйозніше, тому зациклюватися на COVID-19 не варто.