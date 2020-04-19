Большие проблемы: Усик откровенно высказался о президентстве Зеленского

Александр Усик считает, что у президента Украины Владимира Зеленского серьезные проблемы с его командой. Об этом украинский боксер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Спортсмен отметил, что главе государства очень тяжело, поскольку он один, и у него нет команды.

"Я его не защищаю, но у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны. Чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много есть ресурсов, всего-всего-всего. Но нет команды", - заявил Усик.

По его словам, в правительстве все хотят только заработать или украсть. При этом Зеленский не может ничего один сделать.

"Даже если он, может быть и хочет сделать, кто-то другой скажет: "Мальчишка, ты там сидишь и сиди, а у меня свои дела", - сказал боксер.

Александр Усик рассказал о Зеленском (видео: YouTube)

Он также рассказал о том, что не следит за тем, что говорит президент, и как он ведет свои дела, но одно видно, что у него большие проблемы. При этом Усику его не жалко, поскольку жалость – это грех, да и Зеленский знал куда идет.

Спортсмен заявил, что больше всего он переживает за украинцев, которые потеряли работу, и сейчас у них нет денег и еды.

Напомним, что Александр Усик рассказал, чем он занимается во время карантина из-за коронавируса. Он также подчеркнул, что что на его тренировках данная ситуация никак не отражается.

Ранее Усик резко высказался о коронавирусе. Он заявил, что что есть проблемы посерьезнее, потому зацикливаться на COVID-19 не стоит.