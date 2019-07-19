Більше не може приховувати: Собчак запідозрили в нетрадиційній орієнтації

Фото: Ксенія Собчак (instagram.com/xenia_sobchak)

Собчак відверто зізналася, що їй подобається Світлана Лобода

Відому телеведучу Ксенію Собчак викрили в тому, що жінки їй подобаються не просто так. Раніше, як відзначає видання VladTime, вона неодноразово висловлювалася з приводу красивих жінок і навіть демонструвала підтримку одностатевого кохання.

Але останній ефір її авторської передачі "Обережно, Собчак!" з Андрієм Макаревичем, змусив задуматися фанатів, що диму без вогню не буває.

У процесі передачі Собчак з Макаревичем несподівано підняли тему краси жіночого тіла, і ведуча раптово видала себе з головою, коли почала захоплено розповідати про Світлану Лободу.

Відео: YouTube/Вікторія Круглова

Чутки про нетрадиційну орієнтацію Собчак гуляли вже давно, так як потрапляли в мережу знімки, на яких вона цілується з іншими жінками. А пристрасний поцілунок з Тіною Канделакі був публічним, його бачило багато очевидців.

Собчак і раніше цілувалася з жінками (vladtime.ru)

Фанати засмучені і припускають, що розлучення з Максимом Віторганом відбулося зовсім не через те, що у неї з'явився інший чоловік. Можливо, втеча Ксенії Собчак з сім'ї і конфлікт з чоловіком пов'язані саме з її нетрадиційною орієнтацією.

А не так давно на сторінці Ксенії Собчак в Instagram з'явилася фотографія з жінкою, де ведуча дивиться на неї закоханими очима.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Собчак засвітилися на відпочинку разом з колишнім чоловіком.

А також розповідали про те, що шанувальники накинулися на чоловіка Собчак після камінг-ауту.