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Собчак засвітилися на відпочинку разом з колишнім чоловіком (фото)

STYLERЖиття    02.06.2019 - 22:36
Собчак засвітилися на відпочинку разом з колишнім чоловіком (фото)
Ксенія Собчак (фото: kremlin.ru)

Ксенія потрапила під камери разом з Максимом Віторганом

Ксенія Собчак погано приховує стосунки зі своїм колишнім чоловіком Максимом Віторганом. Незважаючи на те, що пара давно розійшлася і Собчак приписували роман з художнім керівником, в мережі з'явилося фото, на якому видно щасливу парочку. 

На новому фото, зробленому на Кіпрі, видно "замасковану" Ксенію Собчак, яка знаходиться поруч з лежачим Віторганом.

Собчак засвітилися на відпочинку разом з колишнім чоловіком (фото)

Фото з Telegram-каналу

РосЗМІ пишуть, що за словами очевидців, пара про щось вела розмову і перебувала в прекрасному настрої, чим дуже здивувала сусідів по шезлонгам.

Нагадаємо, що на початку травня Ксенію Собчак помітили на іспанському курорті разом з Максимом Віторганом. За словами інсайдерів, пара возз'єдналися на час травневих свят заради сина Платона. Собчак доклала багато зусиль для того, щоб Віторган простив її зраду і знову почав спілкуватися з нею.

Раніше Собчак розповіла про те, чому їй не вдалося врятувати шлюб з Максимом Віторганом. За її словами, причиною розлучення стала нестача уваги, а сюди додалися недомовки, які переросли у взаємні претензії.

При цьому Ксенія вважає, що розлучення – вина двох осіб. Оскільки любов - це квітка, яку потрібно постійно поливати, а вони з цим завданням не впоралися.

Крім того, телеведуча заявила, що вона домовилася з чоловіком про те, щоб дати синові Платону подвійне прізвище: Віторган-Собчак.

 

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