"Я собака Азову на привисько "Відьма": Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників
Український актор Михайло Кукуюк, який з початку війни записався в територіальну оборону, продовжує радувати людей своєю хльосткою і ємною поезією.
Цього разу вірш присвячений полку "Азов", які захищали країну в Маріуполі. Зараз наші воїни знаходяться в російському полоні і чекають повернення додому.
Відео, на якому Михайло читає вірш, він опублікував на сторінці в Instagram.
Поезія називається "Відьма Азову".
"Я собака Азову на прівисько "Відьма"
Мій господар скривавлений поруч лежить
Ми їх знищили всіх, ми їх вдарили з Півдня
Де смороду не чекали нас в прокляту мить
Маріуполь горів, я почула їх запах", - йдеться у вірші.
Кукуюк в черговий раз підірвав мережу своїми віршами
Актор отримав в коментарях масу компліментів з приводу свого віршованого таланту. Українці пишуть, що "це дуже сильно". За допомогою слів акторові вдалося достукатися до серця кожного українця.
- Дуже сильно! Дякуємо!
- Ви дуже велика людина, талановита. Пишаємось такими людьми як Ви. Наша гордість, наша сила.
- Михайло, вірші ваші, патріотично, душевно, круто.
- Слова перетворилися на згусток енергії.
- Дякую Вам за творчість! Це неймовірно і пронизує до самих атомів!
- Це просто вау!
- Немає слів!
Для довідки
Михайло Кукуюк народився 11 травня 1974 року в Житомирі. Він працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актор відомий також по франшизі "Свінгери" і як лідер музичного гурту"Кука і банда".
Нагадаємо, що раніше Кукуюк підірвав мережу новим віршем під назвою "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".
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