"Я собака Азову на привисько "Відьма": Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників

Цього разу вірш присвячений полку "Азов", які захищали країну в Маріуполі. Зараз наші воїни знаходяться в російському полоні і чекають повернення додому.

Український актор Михайло Кукуюк, який з початку війни записався в територіальну оборону, продовжує радувати людей своєю хльосткою і ємною поезією.

Відео, на якому Михайло читає вірш, він опублікував на сторінці в Instagram.

Поезія називається "Відьма Азову".

"Я собака Азову на прівисько "Відьма"

Мій господар скривавлений поруч лежить

Ми їх знищили всіх, ми їх вдарили з Півдня

Де смороду не чекали нас в прокляту мить

Маріуполь горів, я почула їх запах", - йдеться у вірші.

Кукуюк в черговий раз підірвав мережу своїми віршами

Актор отримав в коментарях масу компліментів з приводу свого віршованого таланту. Українці пишуть, що "це дуже сильно". За допомогою слів акторові вдалося достукатися до серця кожного українця.

Дуже сильно! Дякуємо!

Ви дуже велика людина, талановита. Пишаємось такими людьми як Ви. Наша гордість, наша сила.

Михайло, вірші ваші, патріотично, душевно, круто.

Слова перетворилися на згусток енергії.

Дякую Вам за творчість! Це неймовірно і пронизує до самих атомів!

Це просто вау!

Немає слів!

Для довідки

Михайло Кукуюк народився 11 травня 1974 року в Житомирі. Він працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актор відомий також по франшизі "Свінгери" і як лідер музичного гурту"Кука і банда".