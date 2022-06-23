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"Я собака Азову на привисько "Відьма": Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників

Новость на русском →
Четвер 23 червня 2022 08:56
"Я собака Азову на привисько "Відьма": Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників Михайло Кукуюк знову розірвав мережу поезією (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Український актор Михайло Кукуюк, який з початку війни записався в територіальну оборону, продовжує радувати людей своєю хльосткою і ємною поезією.

Цього разу вірш присвячений полку "Азов", які захищали країну в Маріуполі. Зараз наші воїни знаходяться в російському полоні і чекають повернення додому.

Відео, на якому Михайло читає вірш, він опублікував на сторінці в Instagram.

Поезія називається "Відьма Азову".

"Я собака Азову на прівисько "Відьма"

Мій господар скривавлений поруч лежить

Ми їх знищили всіх, ми їх вдарили з Півдня

Де смороду не чекали нас в прокляту мить

Маріуполь горів, я почула їх запах", - йдеться у вірші.

Кукуюк в черговий раз підірвав мережу своїми віршами

Актор отримав в коментарях масу компліментів з приводу свого віршованого таланту. Українці пишуть, що "це дуже сильно". За допомогою слів акторові вдалося достукатися до серця кожного українця.

  • Дуже сильно! Дякуємо!
  • Ви дуже велика людина, талановита. Пишаємось такими людьми як Ви. Наша гордість, наша сила.
  • Михайло, вірші ваші, патріотично, душевно, круто.
  • Слова перетворилися на згусток енергії.
  • Дякую Вам за творчість! Це неймовірно і пронизує до самих атомів!
  • Це просто вау!
  • Немає слів!

Для довідки

Михайло Кукуюк народився 11 травня 1974 року в Житомирі. Він працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актор відомий також по франшизі "Свінгери" і як лідер музичного гурту"Кука і банда".

Нагадаємо, що раніше Кукуюк підірвав мережу новим віршем під назвою "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".

Також читайте, що український захисник написав вірш матері, який чіпає до сліз.

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