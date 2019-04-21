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Боляче! Які "послання" українці залишають на бюлетенях (фото)


На виборах президента 2019 деякі виборці псують бюлетені

На другому турі виборів президента 2019, в якому кандидатами на посаду глави держави є Володимир Зеленський і Петро Порошенко, вже зафіксовані випадки псування виборчих бюлетенів. У мережі показали кілька фото, на яких зафіксовані подібні випадки.

На знімках показані "послання", які деякі виборці залишають на документі замість того, щоб поставити галочку навпроти прізвища свого кандидата-фаворита.

Так, на боллетенях видно написи "Боляче", "Ми це заслужили", "Якщо ви це бачите, ви і є опір", "Батько Махно", напис "Фігляр" навпроти одного з кандидатів, а також "питання", адресоване в.о. глави МОЗ Уляні Супрун - "Уляна, як нам вгамувати цей біль?"

Зіпсований бюлетень (фото і соцмережі)

До слова, на другому турі голосування вже був зафіксований випадок спроби на виборчій дільниці з'їсти бюлетень. Це сталося в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Між іншим, на першому турі голосування 31 березня аналогічний випадок стався в Сумах - чоловік із незрозумілих причин засунув бюлетень до рота і почав жувати. За нездоровий апетит порушника оштрафували.

Додамо, що за даними ЦВК, в ході голосування в першому турі виборів президента 2019 виборці зіпсували 224 600 бюлетенів.

Зауважимо також, що форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів 2019 Центрвиборчком затвердив на початку квітня.

"Послання" на виборчих бюлетенях (фото із соціальної мережі)

Виборець зіпсував бюлетень і звернувся до глави МОЗ із риторичним питанням

Раніше ми писали про те, що кандидату в президенти Володимиру Зеленському на виборах 2019 нагрянула поліція і виписала йому штраф за те, що він показав свій заповнений бюлетень.

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