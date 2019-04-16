У ЦВК назвали число зіпсованих бюлетенів

Ілюстративне фото (УНІАН)

За словами Сліпачук, бюлетені обмальовували, різали та навіть їли

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що у ході голосування у першому турі виборів 2019 виборці зіпсували 224600 бюлетенів. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Глава ЦВК зазначила, що виготовлення бюлетенів - "і велика праця багатьох людей, і гроші".

"За нашими підрахунками, за результатами виборів 31 березня 224 тис. 600 бюлетенів визнані недійсними. Якщо псування бюлетеня - це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", - сказала Сліпачук.

Вона зазначила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також розуміти, що "вибори - це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях".

"Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування", - підкреслила глава Центрвиборчкому.

Вона пояснила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні виборчої дільниці, а розповісти за власним бажанням про своє волевиявлення він може за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.

Нагадаємо, на початку квітня Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.