До лікарні Львова потрапила маленька дівчинка, яка хотіла сфотографуватися з отруйною змією

Маленький пацієнт дитячого медцентру родом з Турківського району.

Як розповіли в департаменті охорони здоров'я ЛОВА, дівчинка під час прогулянки з мамою помітила отруйну змію, і захотіла зафіксувати її на камеру.

"Мама, дивись, змія! А сфотографуєш мене з нею?" - запитала захоплена дитина.

В результаті такої зацікавленості малеча залишилася зі зміїним укусом, а жінці довелося звертатися до медиків для дочки для госпіталізації.

Яка саме змія атакувала дитину - не уточнюється.

Чиновники ЛОВА інформують, що всього з початку квітня через укуси змій в ЗУСДМЦ звернулися близько десяти дітей різного віку, а наймолодшому пацієнтові тільки виповнилося 4 рочки. А щороку до Центру звертається понад 20 діток, яких вкусили змії.

"Всі постраждалі перебували у стані легкої та середньої важкості. Ми надали їм необхідну медичну допомогу та виписали додому у задовільному стані", - розповів лікар-анестезіолог Тарас Оранський.

Чим загрожують укуси змії

У Центрі також зазначили, що такі зміїні укуси не є смертельними, проте тільки при своєчасному наданні медичної допомоги.

Після укусу може з'явитися слабкість, головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів, гіпотонія.

Крім того, укус змії може стати ще додатковим вогнищем інфекції - правця.

Тому необхідна своєчасна вакцинація від небезпечних захворювань, наголошують фахівці.

При укусі змії категорично не можна: