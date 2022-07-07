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До лікарні Львова потрапила маленька дівчинка, яка хотіла сфотографуватися з отруйною змією

Фото: змія вкусила дівчинку під Львовом (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центра (ЗУСДМЦ) була госпіталізована маленька дівчинка, яку вкусила змія - безтурботна дитина вперше побачила плазуна і вирішила сфотографуватися. Закінчилося все лікарнею.

Про це передали в прес-службі Львівської обласної військової адміністрації.

Маленький пацієнт дитячого медцентру родом з Турківського району.

Як розповіли в департаменті охорони здоров'я ЛОВА, дівчинка під час прогулянки з мамою помітила отруйну змію, і захотіла зафіксувати її на камеру.

"Мама, дивись, змія! А сфотографуєш мене з нею?" - запитала захоплена дитина.

В результаті такої зацікавленості малеча залишилася зі зміїним укусом, а жінці довелося звертатися до медиків для дочки для госпіталізації.

Яка саме змія атакувала дитину - не уточнюється.

Чиновники ЛОВА інформують, що всього з початку квітня через укуси змій в ЗУСДМЦ звернулися близько десяти дітей різного віку, а наймолодшому пацієнтові тільки виповнилося 4 рочки. А щороку до Центру звертається понад 20 діток, яких вкусили змії.

"Всі постраждалі перебували у стані легкої та середньої важкості. Ми надали їм необхідну медичну допомогу та виписали додому у задовільному стані", - розповів лікар-анестезіолог Тарас Оранський.

Чим загрожують укуси змії

У Центрі також зазначили, що такі зміїні укуси не є смертельними, проте тільки при своєчасному наданні медичної допомоги.

Після укусу може з'явитися слабкість, головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів, гіпотонія.

Крім того, укус змії може стати ще додатковим вогнищем інфекції - правця.

Тому необхідна своєчасна вакцинація від небезпечних захворювань, наголошують фахівці.

При укусі змії категорично не можна:

  • відсмоктувати отруту
  • накладати джгут
  • робити надрізи
  • припікати місце укусу
  • накладати пов'язки з маззю або робити компреси

Нагадаємо, раніше під Львовом до лікарні з укусом змії потрапила жінка 1941 року народження - її стан медики розцінювали після госпіталізації як середньої тяжкості.

Додамо, перед цим ми розповідали, як уберегтися від укусів кліщів.

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