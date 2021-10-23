До лікарні Львова евакуювали на медичному гелікоптері хлопчика з гострим інсультом

У Львівській області 15-річного хлопчика у важкому стані терміново доставили в лікарню на вертольоті медичної евакуації, розповіла прес-секретар обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

Про це передає " Суспільне ".

Підлітка в суботу, 23 жовтня, по небу евакуювали з міської лікарні в Добромилі - там повітряна "карета екстренки" з лопатями приземлилася на стадіоні, щоб забрати пацієнта.

Далі вертоліт сів у Львові біля лікарні швидкої допомоги. Звідти хлопця перевезли в медичний центр.

У хлопчика була підозра на гострий мозковий інсульт. Крім того, лікарі діагностували у нього ниркову недостатність.

"Було прийнято рішення госпіталізувати його в Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру", - сказала Андрєєва.

15-річного хлопчика з гострим інсультом евакуювали гелікоптером до лікарні (фото: suspilne.media)

Зараз медики надають хлопцеві необхідну допомогу.

З початку місяця це вже 14-та евакуація пацієнта за допомогою гелікоптера.

Так, напередодні пілоти здійснювали виліт для порятунку іншої дитини - 22 жовтня гелікоптер медевакуації прилітав за 7-річним хлопчиком з судомами, який був на лікуванні в реанімації в Стрийській центральній районній лікарні.

У п'ятницю повітряне судно приземлялося в полі біля клініки, щоб забрати пацієнта, після чого його транспортували до Львова.

Гелікоптери Airbus Helicopter 145 були передані поліції та рятувальникам, а тепер вони - повітряні "швидкі" (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Пілотний проект з аеромедичної евакуації у Львівській області стартував у квітні 2021-го. Спочатку використовували гелікоптер ДСНС, але в червні його забрали на планове техобслуговування, і польоти припинилися до 1 жовтня, коли гелікоптер надала поліція.

Проект охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітають на виклики в екстрених випадках.

Вертоліт медичної евакуації (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Відео: повітряна медична евакуація пацієнта на гелікоптері