В больницу Львова эвакуировали на медицинском вертолете мальчика с острым инсультом

Во Львовской области 15-летнего мальчика в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу на вертолете медицинской эвакуации, рассказала пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева.

Об этом передает " Суспільне ".

Подростка в субботу, 23 октября, по небу эвакуировали из городской больницы в Добромиле - там воздушная "карета экстренки" с лопастями приземлилась на стадионе, чтобы забрать пациента.

Далее вертолет сел во Львове возле Больницы скорой помощи. Оттуда парня перевезли в медицинский центр.

У мальчика было подозрение на острый мозговой инсульт. Кроме того, врачи диагностировали у него почечную недостаточность.

"Было принято решение госпитализировать его в Западноукраинского специализированного медицинского центра", - сказала Андреева.

15-летнего мальчика с острым инсультом эвакуировали на вертолете в больницу (фото: suspilne.media)

Сейчас медики оказывают парню необходимую помощь.

С начала месяца это уже 14-я эвакуация пациента с помощью вертолета.

Так, накануне пилоты совершали вылет для спасения другого ребенка - 22 октября вертолет медэвакуации прилетал за 7-летним мальчиком с судорогами, который был на лечении в реанимации в Стрыйской центральной районной больнице.

В пятницу воздушное судно приземлялось в поле возле клиники, чтобы забрать пациента, после чего его транспортировали во Львов.

Вертолеты Airbus Helicopter 145 были переданы полиции и спасателям, а теперь они - воздушные "скорые" (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации во Львовской области стартовал в апреле 2021-го. Сначала использовали вертолет ГСЧС, но в июне его забрали на плановое техобслуживание, и полеты прекратились до 1 октября, когда вертолет предоставила полиция.

Проект охватывает 7 западных областей: Львовскую, Закарпатскую, Волынскую, Ивано-Франковске, Ровенскую, Черновицкую и Тернопольскую. Специальные медицинские бригады и экипажи вылетают на вызовы в экстренных случаях.

Вертолет медицинской эвакуации (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Видео: воздушная медицинская эвакуация пациента на вертолете