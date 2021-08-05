До Києва з Рівного вертольотом перевезли 6-місячного хлопчика з важким захворюванням легень

Вертоліт Нацполіції перевіз з Рівного до лікарні Києва тяжкохворого шестимісячного хлопчика. Медики діагностували у дитини сепсис і двосторонню бактеріальну деструкцію легенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України .

"Сьогодні шестимісячного хлопчика успішно транспортували вертольотом Нацполіції з Рівненської обласної дитячої лікарні. У маленького пацієнта сепсис і двосторонній бактеріальний розлад легенів", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що надалі дитина проходитиме лікування у столичній Національній спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит".

У МОЗ нагадали, що в рамках проєкту аеромедичної евакуації пріоритет в наданні допомоги надається пацієнтам з гострою затримкою кровообігу, проблемами серцево-судинної системи і порушеннями мозкового кровообігу, а також з важкими травмами.

Експериментальний проєкт передбачає транспортування важких пацієнтів з 14 обласних центрів. У ньому будуть залучені сили Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Фото: шестимісячного хлопчика з важким ураженням легенів перевезли в лікарню Києва (facebook.com/moz.ukr)