Хресна хода до Дня хрещення Русі в Києві пройшла без порушень
Фото: хресна хода в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогоднішня хресна хода до Дня хрещення Русі в Києві пройшов без порушень громадського порядку. Релігійний захід зібрав десятки тисяч паломників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що в хресній ході брали участь понад 55 000 осіб, тому правоохоронці несли службу в посиленому варіанті.
На даний момент всі заплановані масові заходи вже завершені, вони пройшли без порушень громадського порядку. Але поліцейські продовжують стежити за правопорядком на вулицях Києва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сьогоднішню хресну ходу з нагоди річниці Хрещення Русі до Києва стягнули силовиків з інших областей.