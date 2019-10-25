Хвороби та збитки: астролог назвав головних невдах листопада

Гороскоп 2019 підкаже, кому із знаків Зодіаку варто бути у всеозброєнні, щоб відобразити всі удари долі, які їм уготовали зірки в листопаді. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі називає трьох представників зодіакального кола, які в кінці осені зіткнуться з різними труднощами, починаючи втратою фінасів і закінчуючи негаразди зі здоров'ям.

Телець

Тельцям експерт радить бути обачними. Вони можуть зіткнутися з обманом чи спробою нажитися на їх доброті. Недоброзичливці не дрімають, впевнений Глоба, і радить Тельцям проявляти особливу пильність у всьому, що стосується грошей. Представникам знаку в листопаді варто утриматися від сумнівних фінансових вкладень і необдуманих витрат.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Діви в листопаді будуть займатися з'ясуванням стосунків з близькими і колегами по роботі. При цьому дрібні сварки, здатні перерости в затяжний конфлікт, будуть виникати буквально на порожньому місці. Щоб уникнути неприємностей, Павло Глоба радить Дівам навчитися стриманості і освоїти мистецтво дипломатії. Наприкінці осені лише переговори дозволять зберегти мирні і добрі стосунки.

Скорпіон

А ось Скорпіонам в листопаді слід зайнятися своїм здоров'ям і уважніше прислухатися до тривожних сигналів, які подає організм. Наприкінці осені неминуче погіршення стану здоров'я. Павло Глоба вважає, що у Скорпіонів можуть загостритися хвороби, пов'язані з хребтом і судинами, і рекомендує пройти обстеження у фахівців.

Варто відзначити, що раніше Павло Глоба у своєму астропрогнозі назвав знаки Зодіака, яким листопад принесе удачу у фінансовій сфері.