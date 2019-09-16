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Лікар-онколог розповів, скільки може прожити Заворотнюк

STYLERПерсони    16.09.2019 - 07:49
Лікар-онколог розповів, скільки може прожити Заворотнюк
Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк зараз при смерті, у неї онкологічне захворювання

Анастасія Заворотнюк хвора на невиліковну форму раку мозку – гліобластому. У лікарні з артисткою знаходиться вся її родина, хоча офіційно сама Анастасія не робила жодних заяв. Лікар-онколог Андрій Пильов розповів одному з російських каналів, які шанси на одужання у "прекрасної няні".

За його словами, якщо пухлину можна видалити, робиться операція і після неї пацієнту виписується хіміотерапія та медикаменти.

"Цей лікувальний цикл, який в середньому триває півроку, є найбільш оптимальним. При неоперабельній пухлині варіанти лікування теж можливі", - сказав Пильов.

Лікар-онколог розповів, скільки може прожити Заворотнюк

Також лікар-онколог засмутив, що з таким діагнозом повне вилікування неможливо, а також він підкреслив, що з гліобластомою не живуть все життя.

Пацієнти гинуть від наростаючого набряку мозку. При правильному лікуванні і терапії людина може жити до двох років.

"Бували випадки, коли пацієнти проживали п'ять років, але це швидше виняток з правил", - уточнив онколог.

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