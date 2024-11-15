Богдан Бенюк рассекретил, почему живет в одном доме со своей учительницей

Народный артист Украины Богдан Бенюк поделился подробностями личной жизни и рассказал, почему живет в одном доме со своей учительницей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью " Наодинці ".

Актер не часто делится подробностями личной жизни. В ходе беседы он рассказал о супруге, которую зовут Ульяна.

"Она провизор по образованию. И это помогло нашей семье. Она хорошо разбирается в медицине. И на первом этапе, где нужны советы или лекарства, она для многих друзей незаменимый человек по сегодняшний день. Она это умеет делать", - отметил артист.

Также он рассекретил, почему живет под одной крышей со своей классной руководительницей.

"С нами живет ее мама. Маме 89-й год идет, моя учительница, которая была классным руководителем. Мы живем вместе", - отметил Бенюк.

Также он поделился подробностями знакомства со второй половинкой. Вместе пара уже 47 лет, а познакомились еще в детском садике, когда им было по 5 лет.

"В садике познакомились, ходили в одну группу, потом в один класс", - рассказал артист.

Однако романтические отношения завязались уже позже, когда молодые люди приехали в родное село на праздники.

"Нас отпустили на каникулы, я приехал из Киева, она приехала из мединститута со Львова, и в селе на танцах внезапно произошла встреча Ромео и Джульетты. Вот тогда это был взгляд, который начал развивать наши отношения", - вспомнил актер.

Через три года пара планирует отпраздновать "золотую свадьбу". В этом браки родилось трое детей: двое дочерей и сын.

Отметим, что Бенюк - украинский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины, политик, народный депутат Украины VII созыва.

Родился в Ивано-Франковской области. Окончил в 1978 году Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В театре им. Ивана Франко сыграл около 50 ролей, также работал в других театрах.

Кроме того, снялся в более чем 50 фильмах, озвучивал мультфильмы.

Актер Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)