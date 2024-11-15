Богдан Бенюк рассекретил, почему живет в одном доме со своей учительницей
Народный артист Украины Богдан Бенюк поделился подробностями личной жизни и рассказал, почему живет в одном доме со своей учительницей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью "Наодинці".
Актер не часто делится подробностями личной жизни. В ходе беседы он рассказал о супруге, которую зовут Ульяна.
"Она провизор по образованию. И это помогло нашей семье. Она хорошо разбирается в медицине. И на первом этапе, где нужны советы или лекарства, она для многих друзей незаменимый человек по сегодняшний день. Она это умеет делать", - отметил артист.
Также он рассекретил, почему живет под одной крышей со своей классной руководительницей.
"С нами живет ее мама. Маме 89-й год идет, моя учительница, которая была классным руководителем. Мы живем вместе", - отметил Бенюк.
Также он поделился подробностями знакомства со второй половинкой. Вместе пара уже 47 лет, а познакомились еще в детском садике, когда им было по 5 лет.
"В садике познакомились, ходили в одну группу, потом в один класс", - рассказал артист.
Однако романтические отношения завязались уже позже, когда молодые люди приехали в родное село на праздники.
"Нас отпустили на каникулы, я приехал из Киева, она приехала из мединститута со Львова, и в селе на танцах внезапно произошла встреча Ромео и Джульетты. Вот тогда это был взгляд, который начал развивать наши отношения", - вспомнил актер.
Через три года пара планирует отпраздновать "золотую свадьбу". В этом браки родилось трое детей: двое дочерей и сын.
Отметим, что Бенюк - украинский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины, политик, народный депутат Украины VII созыва.
Родился в Ивано-Франковской области. Окончил в 1978 году Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.
В театре им. Ивана Франко сыграл около 50 ролей, также работал в других театрах.
Кроме того, снялся в более чем 50 фильмах, озвучивал мультфильмы.
Актер Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)
Ранее Богдан Бенюк назвал имя коллеги, который ушел защищать Украину на фронте.
Также стало известно, что 87-летняя Ада Роговцева попала в больницу.