"Бог забирает лучших" и "время лечит". Какие фразы не следует использовать для сочувствия и поддержки при потере близких

Общаться с тем, кто потерял близкого человека - всегда очень сложно. Нужно подобрать правильные слова и поддержать человека, а обычные слова иногда кажутся очень банальными и неуместными.
Как действительно можно поддержать человека в горе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Коалицию ветеранских пространств" в Facebook.
Человека, который переживает боль и горе потери, ранит не только смерть близкого человека, но и реакция рядом.
Некоторые слова психологи советуют не употреблять, а некоторые - просто не могут показать ваше сочувствие. Иногда, кажется, что стоит промолчать, но это может быть воспринимаемо как безразличие.
После потери близких человек испытывает огромную боль, и чтобы не сделать хуже, нам нужно научиться быть рядом, слушать, подбирать слова и обнимать при необходимости.
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Следует помнить:
Если вам не хватает слов, а простое "сочувствую" кажется банальным, то не нужно много говорить или промолчать, лучше скажите от души, как вы сожалеете.
Если вы хотите поддержать человека, то избегайте фраз:
Лучше искренне скажите:
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Если вы хотите помочь, не стоит:
Лучше выслушайте, вспомните вместе, будьте рядом или дайте время и пространство для траура, если человек в этом нуждается.
Скажите: "ты можешь на меня положиться", "скажи, если я могу быть чем-нибудь полезным".
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