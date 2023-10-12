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"Бог забирает лучших" и "время лечит". Какие фразы не следует использовать для сочувствия и поддержки при потере близких

Как правильно поддержать человека при потере близких (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Общаться с тем, кто потерял близкого человека - всегда очень сложно. Нужно подобрать правильные слова и поддержать человека, а обычные слова иногда кажутся очень банальными и неуместными.

Как действительно можно поддержать человека в горе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Коалицию ветеранских пространств" в Facebook.

Слова поддержки могут также причинить боль

Человека, который переживает боль и горе потери, ранит не только смерть близкого человека, но и реакция рядом.

Некоторые слова психологи советуют не употреблять, а некоторые - просто не могут показать ваше сочувствие. Иногда, кажется, что стоит промолчать, но это может быть воспринимаемо как безразличие.

После потери близких человек испытывает огромную боль, и чтобы не сделать хуже, нам нужно научиться быть рядом, слушать, подбирать слова и обнимать при необходимости.

Скриншоты

Следует помнить:

  • Важно быть тактичным и терпеливым
  • Уважать человека и его желание прожить горе по-своему
  • Не давить, не уменьшать горя, не давать советов

Какие слова при потере говорить не стоит

Если вам не хватает слов, а простое "сочувствую" кажется банальным, то не нужно много говорить или промолчать, лучше скажите от души, как вы сожалеете.

Если вы хотите поддержать человека, то избегайте фраз:

  • "хорошо, что уже не страдает"
  • "Бог забирает лучших"
  • "надо жить дальше"
  • "на небе ему будет лучше"
  • "время лечит"
  • "следовательно так должно было быть"

Лучше искренне скажите:

  • "мне жаль"
  • "я с тобой"
  • "если хочешь просто помолчать, я побуду с тобой"
  • "Могу тебя обнять?"

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Если вы хотите помочь, не стоит:

  • оставлять наедине
  • звать на разговоры к соседу, потому что он окончил духовную семинарию
  • избегать разговоров о потере
  • быть гиперопекающим

Лучше выслушайте, вспомните вместе, будьте рядом или дайте время и пространство для траура, если человек в этом нуждается.

Скажите: "ты можешь на меня положиться", "скажи, если я могу быть чем-нибудь полезным".

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Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать психолога, который поможет, а не только "выкачает" деньги.

А также рассказывали о том, как наши мысли влияют на ход жизни и изменяют его.

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психиатр