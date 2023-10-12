"Бог забирает лучших" и "время лечит". Какие фразы не следует использовать для сочувствия и поддержки при потере близких

Слова поддержки могут также причинить боль

Человека, который переживает боль и горе потери, ранит не только смерть близкого человека, но и реакция рядом.

Некоторые слова психологи советуют не употреблять, а некоторые - просто не могут показать ваше сочувствие. Иногда, кажется, что стоит промолчать, но это может быть воспринимаемо как безразличие.

После потери близких человек испытывает огромную боль, и чтобы не сделать хуже, нам нужно научиться быть рядом, слушать, подбирать слова и обнимать при необходимости.

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Следует помнить:

Важно быть тактичным и терпеливым

Уважать человека и его желание прожить горе по-своему

Не давить, не уменьшать горя, не давать советов

Какие слова при потере говорить не стоит

Если вам не хватает слов, а простое "сочувствую" кажется банальным, то не нужно много говорить или промолчать, лучше скажите от души, как вы сожалеете.

Если вы хотите поддержать человека, то избегайте фраз:

"хорошо, что уже не страдает"

"Бог забирает лучших"

"надо жить дальше"

"на небе ему будет лучше"

"время лечит"

"следовательно так должно было быть"

Лучше искренне скажите:

"мне жаль"

"я с тобой"

"если хочешь просто помолчать, я побуду с тобой"

"Могу тебя обнять?"

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Если вы хотите помочь, не стоит:

оставлять наедине

звать на разговоры к соседу, потому что он окончил духовную семинарию

избегать разговоров о потере

быть гиперопекающим

Лучше выслушайте, вспомните вместе, будьте рядом или дайте время и пространство для траура, если человек в этом нуждается.

Скажите: "ты можешь на меня положиться", "скажи, если я могу быть чем-нибудь полезным".

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