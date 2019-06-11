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Зеленський призначив Бухарева главою зовнішньої розвідки

Новини » Політика    11.06.2019 - 15:35
Зеленський призначив Бухарева главою зовнішньої розвідки
Фото: Владислав Бухарев (facebook com vladislav buharev)

Зеленський його призначив сьогодні

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарева главою зовнішньої розвідки. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Додамо, що Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко раніше призначив главу Служби зовнішньої розвідки України - Андрія Алєксєєнка. 

РБК-Україна писало, що Зеленський раніше звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Також Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака. Натомість, 6 червня Верховна рада України відмовилася їх звільняти.

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