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На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 10:03
На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена На Донбасі загинули троє наших військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Донбасі 14 лютого загинули троє українських військовослужбовців - вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в районі проведення операції Об'єднаних сил.

У Telegram-каналі "Черговий ООС" повідомили імена і опублікували фото загиблих бійців.

Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Новолуганське. В результаті вибуху загинули:

Капітан Олександр Войтенко, 30.11.1974 р., уродженець Полтави.

На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена

Солдат В'ячеслав Алексєєнко, 17.04.1987 р, уродженець міста Кременчук.

На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена

Старший солдат Дмитро Мироненко, 31.03.1994 р. н., уродженець Харкова.

На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена

Зазначимо, що воїни загинули, коли переміщалися на інші позиції.

В ОТУ "Північ" повідомили, що на місці загибелі військових працює керівний склад військової частини й робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що окупаційні війська Російської Федерації демонструють небажання дотримуватися умов перемир'я. Зокрема, біля лінії розмежування виявили понад 20 "Градів" і 18 танків.

Як ми раніше писали, на Донбасі 11 лютого від ворожої кулі загинув військовий Владислав Лященко. Хлопцеві було всього 24 роки.

Також ми повідомляли, що минулого тижня в районі Новомихайлівки при висуванні на взводний опорний пункт підірвалися троє військовослужбовців 28 окремої механізованої бригади. В результаті вибуху загинули двоє з них.

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