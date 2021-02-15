На Донбасі підірвалися відразу три українських бійця: стали відомі їхні імена

На Донбасі 14 лютого загинули троє українських військовослужбовців - вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що окупаційні війська Російської Федерації демонструють небажання дотримуватися умов перемир'я. Зокрема, біля лінії розмежування виявили понад 20 "Градів" і 18 танків.

В ОТУ "Північ" повідомили, що на місці загибелі військових працює керівний склад військової частини й робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Зазначимо, що воїни загинули, коли переміщалися на інші позиції.

Як ми раніше писали, на Донбасі 11 лютого від ворожої кулі загинув військовий Владислав Лященко. Хлопцеві було всього 24 роки.

Також ми повідомляли, що минулого тижня в районі Новомихайлівки при висуванні на взводний опорний пункт підірвалися троє військовослужбовців 28 окремої механізованої бригади. В результаті вибуху загинули двоє з них.