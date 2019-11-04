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Бойовики "ДНР" влаштували нахабну провокацію на Донбасі (відео)

STYLERВійна    04.11.2019 - 22:19
Бойовики "ДНР" влаштували нахабну провокацію на Донбасі (відео)
Бойовики "ДНР" влаштували провокацію (фото: facebook.com/abazi)

Бойовики на Донбасі не дотримувалися 7 діб тиші і випустили сигнальну білу ракету

Бойовики "ДНР" у Донецькій області в селі Петрівське влаштували чергову провокацію і обман. Вони випустили в небо ракету сигнального білого кольору, яка означає готовність приступити до відновлення розведення сил на ділянці в районі населеного пункту Петровське. Відео з цією дією терористів з'явилося на одному з ресурсів бойовиків.

Відео: Бойовики влаштували провокацію (YouTube)

Відзначимо, що українські війська раніше підтвердили, що окупаційна влада ОРДЛО збирається запустити білу ракету, що сигналізує про початок розведення сил і засобів в Петровському, хоча розведення військ тут абсолютно неможливо, адже були обстріли і 7 доби "тиші" там не спостерігалося

До речі, розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться 8 листопада 2019 року. Про це на брифінгу в Краматорську заявив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко.

За його словами, розведення сил на ділянці №3 в районі Петровського розпочнеться 8 листопада.

До речі, кількома днями раніше президент Володимир Зеленський анонсував розведення на цій ділянці на 4 листопада, однак згодом українська сторона переглянула строки за обстрілу.

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