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Боевики "ДНР" устроили наглую провокацию на Донбассе (видео)

STYLERВойна    04.11.2019 - 22:19
Боевики "ДНР" устроили наглую провокацию на Донбассе (видео)
Боевики "ДНР" устроили провокацию (фото: facebook.com/abazi)

Боевики на Донбассе не соблюдали 7 суток тишины и выпустили сигнальную белую ракету

Боевики "ДНР" в Донецкой области в селе Петровское устроили очередную провокацию и обман. Они выпустили в небо ракету сигнального белого цвета, которая означает готовность приступить к возобновленному разведению сил на участке в районе населенного пункта Петровское. Видео с этим действием террористов появилось на одном из ресурсов боевиков.

Видео: Боевики устроили провокацию (YouTube)

Отметим, что украинские войска ранее подтвердили, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение войск здесь абсолютно невозможно,так как были обстрелы и 7 суток "тишины" там не наблюдалось.

К слову, разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 8 ноября 2019 года. Об этом на брифинге в Краматорске заявил командующий операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко.

По его словам, разведение сил на участке №3 в районе Петровского начнется 8 ноября.

Кстати, несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский анонсировал разведение на этом участке на 4 ноября, однако впоследствии украинская сторона пересмотрела сроки из-за обстрелов.

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