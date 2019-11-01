ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донеччині затримали пособника бойовиків "ДНР"

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 16:47
На Донеччині затримали пособника бойовиків "ДНР"
Фото: затримання пособника бойовиків "ДНР" (facebook.com/pressjfo.news)

Чоловік з 2014 року співпрацював з бойовиками "ДНР"

У Донецькій області співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України затримали пособника бойовиків "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що 36-річний чоловік був затриманий в Краматорську. З червня 2014 року він співпрацював з бойовиками "ДНР", зокрема, на блокпостах в Краматорську перевіряв документи громадян і оглядав транспортні засоби.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області СБУ затримала агента російського ФСБ, які планував передати секретні матеріали оборонної сфери України російській стороні.

Також повідомлялося, що в ході спецоперації СБУ вивела з окупованої території Донецької області колишнього бойовика, співробітника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ "ДНР". Колишній бойовик дав свідчення про злочини, скоєних терористами так званої "ДНР".

Загороднюк: терміни розведення в Петрівському можуть переглянути На Донбасі бойовики перекидають на передову танки і САУ, - ГУР
Новини України ДонецькДонбасДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся