Никогда не бронируйте такие номера в гостинице: комфорта вы там не получите

В путешествиях туристы часто сталкиваются с ситуацией, когда отдохнуть и выспаться в выбранном номере гостиницы не удается. Мешают посторонние звуки и шум - из коридора, соседних номеров и даже с улицы.

Специалист по туризму Саманта Браун рассказала в своем блоге, что никогда не останавливается в номер, которые размещены возле лифта. Во время движения лифта между этажами воспроизводится много треска и шума, которые слышны в номерах по соседству.

"Моя комната была на полдороге по коридору, и я все еще слышала то, что мне казалось птицей, которая застряла внутри", - добавила Браун.

Также экспертке не нравится останавливаться в номерах, которые находятся близко к автоматам, в том числе и со льдом - он очень громко шумит, когда туристы набирают себе лед.

Из соображений безопасности Саманта предпочитает номера на верхних этажах, так как считается, что чем ближе окна номера к земле - тем больше шансов у воров.

Таким же правилом пользуется и другой эксперт - бывший военный, а ныне эксперт по риску путешествий Ллойд Фиггинс.

Он утверждает, что самый лучший выбор - это третий этаж гостиницы. И тому есть две причины, обе связаны с безопасностью.

"Когда вы приезжаете в гостиницу, вы находитесь в незнакомой обстановке, которая, по вашему мнению, является безопасной. Проблема в том, что если бы сработала пожарная сигнализация, что делать дальше? Знаете ли вы, где пожарный выход? Как мы собираемся к нему добраться и приведет ли нас это к безопасности? Он заблокирован или закрыт?" - рассказал эксперт в одном из интервью.

Фиггингс отмечает, что нужно при заселении пройти по маршруту пожарной лестницы, считая количество дверей между вашим номером и пожарным выходом.

"Убедитесь, что вы забронировали номер между вторым и четвертым этажом гостиницы, потому что пожарная лестница редко поднимается выше четвертого этажа. А этажи ниже часто становятся мишенью для грабителей", - объяснил Ллойд.