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Boeing виявив проблеми в електроживленні деяких літаків 737 MAX

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 09 квітня 2021 17:13
Boeing виявив проблеми в електроживленні деяких літаків 737 MAX Фото: літак Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)
Автор: РБК-Україна

Компанія Boeing виявила проблему з електроживленням в конкретних партіях літаків 737 MAX. Виробник рекомендував авіакомпаніям звернути увагу на цю проблему.

Про це повідомляє Reuters.

У Boeing запевнили, що тісно співпрацюють з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) з цієї проблеми. Компанія також передала авіаперевізникам реєстраційні номери конкретних літаків 737 MAX, в яких може виникнути проблема з електроживленням.

Виробник зазначив, що рекомендовал16 авіакомпаніям, які експлуатують Boeing 737 MAX, звернути увагу на можливу проблему з електросистемою в конкретних партіях літаків йдеться.

Повідомлення Boeing призвело до зняття з рейсів літаків 737 MAX. Зокрема, компанія Southwest Airlines виключила зі свого розкладу 30 авіалайнерів цієї моделі, що становить майже половину її парку.

Нагадаємо, польоти Boeing 737 МАХ були припинені в 2019 році в США і багатьох інших країнах після того, як розбилися два літаки цієї моделі. У лютому 2020 го в авіалайнерах виявили нову проблему, на цей раз з програмним забезпеченням.

Відзначимо, в травні 2020 року Boeing поступово відновив виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.

РБК-Україна повідомляло, що в кінці січня 2021 року Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило літакам Boeing 737 Max відновити польоти в Європі.

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