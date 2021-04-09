Boeing виявив проблеми в електроживленні деяких літаків 737 MAX
Компанія Boeing виявила проблему з електроживленням в конкретних партіях літаків 737 MAX. Виробник рекомендував авіакомпаніям звернути увагу на цю проблему.
Про це повідомляє Reuters.
У Boeing запевнили, що тісно співпрацюють з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) з цієї проблеми. Компанія також передала авіаперевізникам реєстраційні номери конкретних літаків 737 MAX, в яких може виникнути проблема з електроживленням.
Виробник зазначив, що рекомендовал16 авіакомпаніям, які експлуатують Boeing 737 MAX, звернути увагу на можливу проблему з електросистемою в конкретних партіях літаків йдеться.
Повідомлення Boeing призвело до зняття з рейсів літаків 737 MAX. Зокрема, компанія Southwest Airlines виключила зі свого розкладу 30 авіалайнерів цієї моделі, що становить майже половину її парку.
Нагадаємо, польоти Boeing 737 МАХ були припинені в 2019 році в США і багатьох інших країнах після того, як розбилися два літаки цієї моделі. У лютому 2020 го в авіалайнерах виявили нову проблему, на цей раз з програмним забезпеченням.
Відзначимо, в травні 2020 року Boeing поступово відновив виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.
РБК-Україна повідомляло, що в кінці січня 2021 року Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило літакам Boeing 737 Max відновити польоти в Європі.