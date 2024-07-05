Apple готовится выпустить "умный" аксессуар для дома: что известно

Компания Apple вновь удивляет мир инновационными технологиями. На этот раз речь идет о новом "умном" аксессуаре для дома, который обещает изменить наше представление о комфорте и удобстве. Код, обнаруженный в бэкэнде Apple, подтверждает, что компания действительно работает над домашним аксессуаром в дополнение к HomePod и Apple TV .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , который связанный с продукцией Apple.

Что известно про "умный" аксессуар

В коде обнаружена ссылка на устройство с идентификатором "HomeAccessory17,1", который относится к новой категории. Это название похоже на идентификатор ‌HomePod‌ - "AudioAccessory".

Интересно, что цифры "17,1" в названии могут указывать на то, что данное устройство получит новый чип Apple A18, который появится во всех четырех моделях iPhone 16 позже в этом году.

Благодаря чипу A18 устройство HomeAccessory получит достаточную мощность для поддержки функций Apple Intelligence.

Кроме того, код указывает на то, что этот "домашний аксессуар" будет работать на программном обеспечении, являющемся вариантом tvOS, также как и ‌HomePod‌.

Ранее в этом году также были обнаружены доказательства разработки Apple операционной системы homeOS, которая могла бы стать прошивкой для этого устройства.

Детали других новшеств

В похожем контексте, код также ссылается на две невыпущенные модели ‌Apple TV‌ с идентификаторами AppleTV14,4 и AppleTV14,5. Ходят слухи, что обновленный ‌Apple TV‌ может выйти в 2024 году.

Ожидается, что в сентябре Apple представит новые iPhone, iPad и, возможно, другие продукты.